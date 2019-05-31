الحشد الشعبي ينقذ 250 دونما من المحاصيل الزراعية بإخماد حريق قام به داعش غربي الانبار

2019/05/31 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن معاون قائد عمليات قاطع الأنبار للحشد احمد نصر الله إخماد حريق قام به داعش في مزارع الحنطة غربي الانبار, فيما اكد انه تم انقاذ (250) دونما من المحاصيل الزراعية.وقال نصر الله في تصريح لمديرية الاعلام واطلعت عليه وكالة صدى , ان “الحشد الشعبي في قاطع عمليات الانبار تمكن من انقاذ (250) دونما من المحاصيل

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