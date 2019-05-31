ضبط (١٢٠)رصاصة صحبة مسافر اجنبي في كمرك مطار بغداد الدولي

2019/05/31 | 12:40

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(المستقلة)..اعلنت السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي، اليوم الجمعة، عن ضبط ١٢٠ رصاصة تدريب حجم ٩ ملم مع (٦) مخازن عتاد مسدس فارغة داخل حقيبة مسافر أجنبي/ استوني الجنسية يروم إدخالها للعراق .

وأكدت الهيئة العامة للكمارك انه تم تنظيم محضر ضبط بالمواد اعلاه وإحالة المضبوطات والمتهم إلى مركز شرطة مطار بغداد الدولي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

يأتي هذا ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الهيئة للحد من دخول المواد الممنوعة والمخالفة وخاصة التي تمس حياة المواطنين.

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