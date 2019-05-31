بالصور..فيراري تكشف عن أسرع سيارة “هجينة” في العالم

2019/05/31 | 12:40

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(المستقلة)..أزاحت شركة فيراري الإيطالية للسيارات الرياضية الستار عن سيارتها الجديدة “SF90 Stradale” رباعية الدفع، بمقرها في بلدة مارانيلو القريبة من مدينة مودينا.

وتمتاز السيارة الجديدة “SF90” بأنها الأكثر قوة من كل السيارات التي أنتجتها فيراري في الماضي، فهي مزودة بمحرك بنزين مطور من المحركات التي تستخدمها فيراري في سباقات الفورمولا 1، وتبلغ قوته 769 حصانا، إضافة إلى 3 محركات كهربائية (اثنان في الأمام وواحد في الخلف)، وتبلغ قوتها الإجمالية 217 حصانا.

وبإمكان هذه السيارة الوصول من نقطة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، وإلى سرعة 200 كلم/سا خلال 6.7 ثانية، وهو رقم قياسي لسيارة من غير سيارات السباق.

وتستطيع “SF90” السير في طرقات المدن دون أن يصدر عنها أي صوت، كأي سيارة تعتمد الطاقة الكهربائية، وقطع مسافة 25 كيلومترا باستخدام الطاقة الكهربائية حصرا، دون أن يصدر عنها أي صوت أو انبعاثات مضرة، وهي ميزة مفيدة جدا في المدن المزدحمة.

كما أنه بإمكانها أيضا الانطلاق إلى سرعة 340 كيلومترا في الساعة اعتمادا على محركها التقليدي.

ولم يعلن عن سعر السيارة الجديدة، لكن التقارير أشارت إلى أن مدير المبيعات في فيراري، أنريكو غالييرا، قال إن سعرها “سيكون أقل من “لا فيراري” وأعلى من سيارة 812 سوبرفاست”، مما يعني أن سعرها سيتراوح بين 556 ألف دولار و1.6 مليون دولار.

وقال غالييرا إن نحو ألفين من الزبائن المحتملين قد دعوا لحضور حفل الإعلان عن السيارة الجديدة، مضيفا أن “أكثرهم قدموا طلبات لاقتنائها”.

وتبيع شركة فيراري أكثر من 65 في المئة من إنتاجها لمَن يملكون سياراتها، ومن المتوقع أن يبدأ تسليم أول دفعة من طراز “SF90 Stradale” في ربيع العام المقبل.

المصدر: RT

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