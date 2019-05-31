إصابة ارهابي في عملية دهم للحشد جنوب بلد

2019/05/31 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أصابت قوة من اللواء 43 في الحشد الشعبي ،الجمعة، إرهابيا خلال عملية دهم وتفتيش جنوب قضاء بلد في محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، ان “قوة من اللواء 43 في الحشد الشعبي نفذت عملية دهم وتفتيش لملاحقة فول داعش في منطقة تل الذهب جنوب قضاء بلد ما […]

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