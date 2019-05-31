قوة من اللواء 43 في الحشد تصيب إرهابيا خلال عملية دهم وتفتيش جنوب قضاء بلد

2019/05/31 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصابت قوة من اللواء 43 في الحشد الشعبي, الجمعة, إرهابيا خلال عملية دهم وتفتيش جنوب قضاء بلد في محافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان قوة من اللواء 43 في الحشد الشعبي نفذت عملية دهم وتفتيش لملاحقة فول داعش في منطقة تل الذهب جنوب قضاء بلد ما اسفر عن

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