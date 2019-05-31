2019/05/31 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/خطوة برس أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الجمعة، عن ضبط ١٢٠ رصاصة تدريب داخل حقيبة مسافر أجنبي في مطار بغداد، مبينة أن المسافر يروم إدخالها للعراق.وقالت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “السلطات الجمركية في جمرك مطار بغداد الدولي ضبطت، اليوم، ١٢٠ رصاصة تدريب حجم ٩ ملم مع ٦ مخازن عتاد مسدس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 120 رصاصة داخل حقيبة مسافر أجنبي في مطار بغداد وكالة خطوة برس.

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