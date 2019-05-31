واشنطن: سنعاقب أي دولة تشتري النفط من إيران

2019/05/31 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك ” أن الولايات المتحدة ستعاقب أي دولة تشتري النفط من إيران بعد انتهاء الإعفاءات بهذا الخصوص”.وقال هوك في تصريح صحفي ” إن واشنطن ستفرض العقوبات “حتى إذا لم تف دولة بحدود الشراء القصوى التي تفاوضت عليها من قبل ، سياستنا الثابتة هي وقف شراء النفط الإيراني تماما […]

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