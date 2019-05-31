2019/05/31 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت وزارة الدفاع العراقية، بيانا قالت فيه إن رئيس الأركان الفريق أول ركن عثمان الغانمي أمر بإيقاف واعتقال الأشخاص الذين "أساءوا" لسمعة الجيش ضمن مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.ويظهر في المقطع المصور جنود أحدهما يتحرش لفظيا بطفل داخل آلية عسكرية، بينما يتم الحديث عن اغتصاب جندي آخر لوالدته التي انتقلت إليها كاميرا الهاتف ليتضح أنها خارج الآلية العسكرية وتحمل رضيعا حتى تختفي بصحبة الجندي وراء تلة.وقالت وسائل إعلام عراقية إن الفيديو تم تصويره في منطقة غير معروفة بمدينة الموصل، شمالي البلاد.وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن "الغانمي وجه قائد عمليات نينوى بإيقاف واعتقال الأشخاص الذين ظهرت صورهم ضمن مقطع الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر عددا من الأشخاص يرتدون الزي العسكري، ويسيئون لسمعة الجيش العراقي".وأضافت الوزارة، في بيانها المنشور على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن الفريق الغانمي أمر أيضا "بفتح تحقيق فوري بالموضوع أعلاه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش العراقي يعاقب جنودا "تحرشوا بطفل واغتصبوا امه" في الموصل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش العراقي يعاقب جنودا "تحرشوا بطفل واغتصبوا امه" في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).