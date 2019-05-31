2019/05/31 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور ..ابو مهدي المهندس يقوم بتوزيع بطاقة الكي كارد لمنتسبي مديرية الهندسة العسكرية .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



ابو مهدي المهندس يقوم بتوزيع بطاقة الكي كارد لمنتسبي مديرية الهندسة العسكرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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