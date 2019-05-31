2019/05/31 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي اليوم الجمعة عن ضبط ١٢٠ رصاصة تدريب حجم ٩ ملم مع (٦) مخازن عتاد مسدس فارغة داخل حقيبة مسافر أجنبي/ استوني الجنسية يروم إدخالها للعراق .وأكدت الهيئة العامة للكمارك في بيان وتلتقه وكالة صدى , انه تم تنظيم محضر ضبط بالمواد اعلاه وإحالة المضبوطات والمتهم إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:ضبط 120 رصاصة صحبة مسافر اجنبي في كمرك مطار بغداد الدولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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