2019/05/31 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان الدكتور بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي وبشدة التفجيرات التي هزت محافظة كركوك مساء اليوم وسقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء.ودعا سيادته في هذا البيان الصادر من مكتبه الاعلامي وتلقته وكالة صدى , الحكومة الاتحادية والجهات الأمنية في المدينة الى ملاحقة الخلايا الإرهابية في عمليات استباقية والكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير حداد يدين تفجيرات كركوك ويدعو الحكومة الاتحادية والجهات الأمنية إلى ملاحقة الخلايا الإرهابية ومحاسبة كل من يحاول زعزعة الاستقرار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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