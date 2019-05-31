2019/05/31 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل الدكتور بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي بمكتبه في أربيل وفداً من أهالي القرى التابعة لناحية سرگران وپلكانة ودبس وداقوق بمحافظة كركوك والمناطق المجاورة، ضم كلاً من قائممقام طوزخورماتو السيد عبدالله نوري والسيد مهدي مبارك مدير زراعة كركوك والسيد محمود كريم من وجهاء المنطقة ومجموعة من وجهاء وشخصيات كركوك .واستمع سيادته الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير حداد يبحث مع وفداً من أهالي مدينة كركوك سبل تجاوز المشاكل وأهمية الاجراءات لتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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