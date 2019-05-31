القوات الأمنية تقطع الطرق في بغداد تزامنا مع انطلاقة مسيرات يوم القدس العالمي

2019/05/31 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت تظاهرة يوم القدس العالمي، اليوم الجمعة، وسط العاصمة بغداد وتم قطع الطرق المؤدية الى منطقة شارع فلسطين مع انطلاق التظاهرة.وقال رئيس اللجنة المنظمة للمسيرة علي الشمري، في تصريح، إن "فصائل المقاومة الاسلامية في العراق حضرت اليوم الجمعة في مسيرة بمنطقة شارع فلسطين شرقي بغداد، بمناسبة يوم القدس العالمي، الذي دعا إليه آية الله السيد الخميني قدس في الجمعة الاخيرة من رمضان في كل عام".

وأضاف، ان "المسيرة شهدت حضورا واسعا لعدد كبير من المنظمات الانسانية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا الى ان الدعوة للمسيرة عامة لكل المواطنين من اجل المشاركة بها".

وذكر مصدر أمني، ان "القوات الأمنية قطعت الطرق المؤدية الة منطقة شارع فلسطين من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا".

يذكر أن يوم القدس العالمي، يقام في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، إحياء لدعوة أطلقها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران عام 1979، لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه.



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