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طالبان تهاجم قافلة أمريكية وسط كابل


طالبان تهاجم قافلة أمريكية وسط كابل
2019/05/31 | 12:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طالبان تهاجم قافلة أمريكية وسط كابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/31 | 12:59.

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