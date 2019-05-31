2019/05/31 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، المبارشة برفع الكتل الكونكريتية من محيط فرع مصرف الرافدين في الوزيرية.

وقالت الأمانة في بيان تلقت "العهد نيوز"، نسخة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين في الوزيرية يتحرر من "الصبات") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين في الوزيرية يتحرر من "الصبات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).