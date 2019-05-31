اجرات امنية مشددة في تونس بسبب المجرم ابو بكر البغدادي

2019/05/31 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت تونس الإجراءات الأمنية عند حدودها الجنوبية، عقب ورود معلومات من التحالف الدولي الذي تقودة واشنطن، تفيد بأن زعيم تنظيم “ داعش” أبو بكر البغدادي،

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