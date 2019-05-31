2019/05/31 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الحشد الشعبي في قاطع عمليات الانبار من انقاذ (250) دونما من المحاصيل الزراعية وذلك بالسيطرة على حريق (مفتعل) من قبل عصابات داعش الارهابية للمحاصيل الزراعية بمنطقة البطيخة جنوب قضاء القائم غرب الانبار".وقال معاون قائد عمليات قاطع الانبار للحشد احمد نصر الله لوكالة نون " بعد ورود معلومات مؤكدة بقيام عصابات داعش بحرق المحاصيل الزراعية وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك بين قيادة عمليات الانبار للحشد ولواء 13 الطفوف وفوج درع القائم والجيش لواء 32 الفرقة الثامنة والدفاع المدني والفوج الاول من اعالي الفرات والخروج باليات حوضية وقوة امنية كبيرة لمحل الحادث حيث تم العمل على اخماد الحريق والذي كانت مساحته 7 دونمات زراعية."

واضاف نصر الله" تلت عملية اخماد الحريق تأمين مشترك للمناطق الزراعية الخاصة بالمواطنيين وذلك عن طريق نشر مجاهدي الحشد الشعبي ومرابطتهم لمنع اي اعتداء على تلك المزارع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:الحشد الشعبي ينتشر لحماية مزارع الحنطة بعد اخماده حريق افتعلته داعش غرب الانبار) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور:الحشد الشعبي ينتشر لحماية مزارع الحنطة بعد اخماده حريق افتعلته داعش غرب الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).