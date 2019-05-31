واع / قطع الطرق المؤدية الى شارع فلسطين

2019/05/31 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

31/05/2019 12:55:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

فاد مصدر امني، ا الجمعة، بأن القوات الامنية قطعت الطرق المؤدية الى منطقة شارع فلسطين تزامنا مع انطلاق مسيرة يوم القدس العالمي.

وذكر المصدر لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، إن "القوات الامنية باشرت منذ الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة، بقطع الطرق المؤدية الى منطقة شارع فلسطين تزامنا مع مسيرة تظاهرة يوم القدس العالمي".





وأوضح أن "القطع سيكون لغاية الواحدة ظهرا".





ومن المقرر أن تنطلق، (صباح اليوم الجمعة) مسيرة يوم القدس العالمي المنطقة المذكورة، وذلك بالتزامن مع مسيرات مليونية في عموم ايران وعدد من الدول والتي تقام سنويا في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك.

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