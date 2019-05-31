الأعرجي يعتبر البيان الختامي لقمة مكة ’’ضوءاً أخضر’’ لشن حرب على ايران

2019/05/31 | 12:59

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بغداد اليوم- بغداد

عد نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي، الجمعة (31 أيار 2019)، البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في مدينة مكة، ضوءاً أخضر لأمريكا لشن حربها على إيران.

وقال الأعرجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في مدينة مكة كان بمثابة الضوء الأخضر للولايات المتحدة لشن حربها على الجمهورية الاسلامية الإيرانية"، مبيناً أن "رفض العراق لهذا البيان يعكس تقديره الواقعي لمخاطر هذه المواجهة على المنطقة بصورة عامة والخليج على وجه الخصوص".

ورأى الاعرجي، أن "البيان الختامي للقمة يُعيد بنا الذاكرة إلى عام 2003 عندما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق بطلبٍ من بعض دول الجوار وتشكيل التحالف الدولي في حينها ليكون الغطاء الشرعي للاحتلال".

وأضاف: "نتمنى من الحكومة العراقية أن يكون لها دور في إيقاف هذا التوتر والطلب من الإخوة العرب إعادة حساباتهم وإلا ستكون ثرواتهم واقتصاداتهم الوطنية ثمن لهذه الحرب إن وقعت لا سامح الله".

وأعلن العراق رفضه واعتراضه على البيان الختامي لقمة مكة الطارئة، الذي ندد بسلوك إيران وتدخلها في المنطقة.

وأدان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة الهجمات التي قامت بها جماعة "أنصار الله" الحوثيين على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية وكذلك تهديد أمن الخليج، فيما ندد بسلوك ايران وتدخلها بالمنطقة.

وألقى البيان الختامي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي أكد إدانة استمرار اطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية.

وتابع أبو الغيط، "العلاقات مع إيران يجب أن تقوم على احترام علاقات الجوار وعدم التدخل".

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، "ندين استمرار الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية، وأيضا التدخل الإيراني في شؤون دولة البحرين الشقيقة".

وأردف، "يجب أن نقف في وجه أي تهديد إيراني لمصادر الطاقة أو الملاحة البحرية".

وشدد أبو الغيط على "ضرورة وقف التدخل الإيراني المتواصل في الأزمة السورية، منددا بما تقوم به طهران في الحرب السورية".

واختتم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقوله: "السعودية لديها كل الحق في الدفاع عن أرضها".

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