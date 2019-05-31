قانوني: راتب المتقاعدين لشهر ايار اختفى ولهذه الشريحة الحق بمقاضاة الهيئة

2019/05/31 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..بين الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، ان المتقاعدين لهم الحق في رفع دعوى قضائية ضد هيئة التقاعد بسبب تغييب راتب شهر ايار عنهم وتسليمهم راتب شهر نيسان فقط بعد قرار الحكومة بمنح المتقاعدين رواتبهم كل شهر بدلا من شهرين.وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المتقاعدين يتسلمون رواتبهم كل شهرين، في […]

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