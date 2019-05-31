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نائب يدعو لالغاء عقود شركات جباية الكهرباء ويكشف ابرز مخالفاتها


نائب يدعو لالغاء عقود شركات جباية الكهرباء ويكشف ابرز مخالفاتها
2019/05/31 | 13:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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