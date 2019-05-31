إنقاذ 250 دونماً من المحاصيل الزراعية بإخماد حريق نفذه داعش غربي الأنبار

2019/05/31 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات قاطع الأنبار للحشد الشعبي، الجمعة، إخماد حريق نفذه تنظيم داعش الإرهابي، في مزارع الحنطة غربي محافظة الانبار، فيما اكدت انقاذ (250) دونما من المحاصيل الزراعية.

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