2019/05/31 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سان فرانسيسكو – بدا تصريح رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد عن براعة الصين وكأن ثمة ملامح لمنتصر آسيوي في الحرب التكنولوجية المندلعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العصي الكبيرة تدخل الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العصي الكبيرة تدخل الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).