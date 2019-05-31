2019/05/31 | 13:09

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ظريف : رسالة اليوم هي ان القدس ليست للبيع فالقدس ليست ملكا لاميركا لتمنحها لاسرائيل

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان القدس متعلقة

بالمسلمين والشعب الفلسطيني ولا يحق لاحد ان يمنح قبلة المسلمين

الاولى للاميركيين والكيان الصهيوني او ان يتخذ اي اجراء اخر يؤدي

للمساس باهداف الشعب الفلسطيني.وقال، في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الجمعة خلال مشاركته في مسيرات

يوم القدس العالمي بطهران، "ان رسالة اليوم هي ان القدس ليست للبيع ؛

فالقدس ليست ملكا لاميركا لتمنحه للكيان الصهيوني وليس بامكان هذا

الكيان ان يدعي ملكيته لها ".وفي جانب اخر من حديثه ، اعرب ظريف عن اسفه للبيان الصادر عن قادة بعض

الدول العربية ضد ایران واضاف، "هنالك عدد ضيل من الحكام العرب وبغية

الحفاظ على انفسهم والتقدم باهدافهم يحملون هذا التصور بانه لو وقفوا

الى جانب نتنياهو فانهم بامكانهم الوصول الى مآربهم ".واضاف، " ان نتنياهو لم يستطع حتى بقبته الحديدية ان يحمي كيانه فكيف

بامكانه حماية هذه الدول ".وقال وزير الخارجية الايراني، "انه من الافضل لاجتماع منظمة التعاون

الاسلامي الذي سيعقد في مكة المكرمة اليوم ان يقوم بالعمل الذي تأسست

المنظمة لاجله وهو دعم القدس والشعب الفلسطيني، بدلا عن التبجحات التي

اطلقت مساء امس ضد ايران وافرحت الكيان الصهيوني ".واكد ظريف في الختام "انه لا يحق لاحد ان يبيع القدس من جانب

المسلمين، والذين يسعون وراء صفقة القرن سيصلون في الواقع الى افلاس

القرن وستفشل مؤامراتهم ".

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