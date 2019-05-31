ممثل المرجعية الدينية في كربلاء ينتقد استخدام العنف في حل المشاكل

2019/05/31 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي استخدام العنف في حل المشاكل وقال السيد الصافي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف “هناك بعض الامور التي تحدث شرخا في الاسر ، ومنها العنف تلك الحالة التي يستخدم فيها الانسان عضلاته لبسط ما يريده وهي حالة بدائية وهي لمحاولة للاقناع […]

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