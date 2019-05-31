إيران: السعودية تزرع الانقسام في المنطقة

2019/05/31 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت إيران المملكة العربية السعودية بزرع الانقسام في المنطقة، وذلك عقب القمتين العربية والخليجية اللتين عقدتا في مكة أمس الخميس، واللتين اتهمتا

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