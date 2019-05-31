بومبيو: إيران هاجمت الناقلات لرفع أسعار النفط

2019/05/31 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن – أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاتهامات التي وجهت إلى إيران حيال الهجمات التخريبية على ناقلات النفط قبالة السواحل الإماراتية.

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