خبراء يحذّرون من “الموت الفجائي” بسبب مشروبات الطاقة

2019/05/31 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس حذّر خبراء من تزايد خطر الإصابة بأمراض القلب المرتبطة بالموت الفجائي بسبب مشروبات الطاقة.واكتشفت دراسة حديثة أن “ما بين اثنين إلى أربع علب من مشروبات الطاقة تكفي لزيادة خطر الإصابة بنبض القلب غير الطبيعي الذي يهدد الحياة”.وشملت الدراسة الجديدة التي حللت تأثير مشروبات الطاقة على وظائف القلب،

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