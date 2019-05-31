2019/05/31 | 13:29

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الجمعة 31 مايو 2019 | 01:23 مساءً | عدد القراءات : 13

التقاعد العامة العامة توضح الية فصل الراتب من شهرين الى شهر واحد

بغداد/...ذكرت هيأة التقاعد الوطنية، الجمعة، انها باشرت بصرف الرواتب التقاعدية شهريا، اعتبارا من شهر ايار الجاري.

وقالت الهيأة في بيان لها، ان الالية المعتمدة في صرف الرواتب التقاعدية، هي "الرواتب العسكرية سابقاً، وجبة الشهر ١ (كانون الثاني) يصرف راتب الشهرين ١ و٢ (كانون الثاني وشباط)، ووجبة الشهر ٣ (اذار) يصرف راتب الشهرين ٣ و٤ (اذار ونيسان)، وجبة الشهر ٥ (ايار) يصرف راتب الشهرين ٥ و٦ (ايار وحزيران)".

واضافت "وجبة الشهر ٧ (تموز) يصرف راتب الشهرين ٧ و٨ (تموز واب)، ووجبة الشهر ٩ (ايلول) يصرف راتب الشهرين ٩ و١٠ (ايلول وتشرين الاول)، ووجبة الشهر ١١ (تشرين الثاني) يصرف راتب الشهرين ١١ و١٢ (تشرين الثاني وكانون الاول)".

وبينت ان "الرواتب المدنية سابقا، وجبة الشهر ٢ (شباط) يصرف راتب الشهرين ٢و ٣ (شباط واذار)، ووجبة الشهر ٤ (نيسان) يصرف راتب الشهرين ٤ و٥ (نيسان وايار)، وجبة الشهر ٦ (حزيران) يصرف راتب الشهرين ٦ و٧ (حزيران وتموز)".

وتابعت الهيأة"وجبة الشهر ٨ (اب) يصرف راتب الشهرين ٨ و٩ (اب وايلول)، ووجبة الشهر ١٠ (تشرين الاول) يصرف راتب الشهرين ١٠ و١١ (تشرين الاول وتشرين الثاني)، ووجبة الشهر ١٢ (كانون الاول) يصرف راتب الشهرين ١٢ و١ (كانون الاول وكانون الثاني من العام المقبل)".

واوضحت الهيأة انها "تصرف راتب شهر مقدما والآن عندما أصبحت الرواتب شهرية تصرف الهيئة راتب الشهر في ذات الشهر".انتهى 1

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