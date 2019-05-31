موسكو: صفقة ’إس-400’ بين روسيا وتركيا في مرحلة التنفيذ

2019/05/31 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الصفقة بين روسيا وتركيا المتعلقة ببيع أنظمة الصواريخ الروسية للدفاع الجوي "إس-400" يتم الأن تنفيذها.

وقال بيسكوف

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