بعملية دهم للحشد الشعبي.. إصابة ارهابي من داعش في منطقة تل الذهب

2019/05/31 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين

أصابت قوة من اللواء 43 في الحشد الشعبي ،اليوم الجمعة، إرهابيا خلال عملية دهم وتفتيش جنوب قضاء بلد في محافظة صلاح الدين.

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