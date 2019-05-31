2019/05/31 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الحشد الشعبي : اصابة إرهابيا خلال عملية دهم وتفتيش جنوب قضاء بلد

31/05/2019 13:01:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت قوات الحشد الشعبي في صلاح الدين ، الجنعة ،عن اصابة إرهابيا خلال عملية دهم وتفتيش جنوب قضاء بلد.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "قوة من اللواء 43 في الحشد الشعبي نفذت عملية دهم وتفتيش لملاحقة فول داعش في منطقة تل الذهب جنوب قضاء بلد ما اسفر عن إصابة إرهابي بجروح فيما فر الآخرون بالهروب الى منطقة مجهولة".

وأضاف، ان "العملية انطلقت بناء على ورود معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود تحركات لعناصر إرهابية ضمن قاطع المسؤولية".

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