اربيل يوقع توأمة مع نادٍ الماني

2019/05/31 | 13:31

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بغداد اليوم_ أربيل

وقع نادي اربيل العراقي، الجمعة (31 أيار 2019)، إتفاقية توأمة مع نادي تسفيكاو الذي يلعب في منافسات دوري الدرجة الثالثة في الدوري الالماني.

وذكر نادي اربيل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " رئيس نادي اربيل عبدالله مجيد التقى مع وفد نادي (تسفيكاو) الالماني في تركيا لغرض توقيع اتفاقية توأمة بين النادين، حيث اتفق الطرفان على العديد من النقاط لغرض توقيع الاتفاقية".

واضاف" ومن المقرر ان يلتقي الطرفان في الايام المقبلة بمدينة اربيل العراقية لغرض وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاقية"

يشار الى ان نادي تسفيكاو هو من الأندية العريقة في ألمانيا تاسس سنة (١٩١٢) ويقع بمدينه لايبزسغ و لديه العديد من الانجازات، و شارك في بطولات أوربية و حاليا يلعب في دوري الدرجة الثالثه بجانب الأندية العريقة( ميونيخ ١٨٦٠، كايزرسلاوترن، هانزا روستوك، ئينرجي كوتبوس، كارلسروه).

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ولم تكشف إدا

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