المالكي يؤكد ان احياء يوم القدس العالمي يظهر مدى استجابة الشعوب العربية والاسلامية للقضية الفلسطينية

2019/05/31 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ” ان احياء يوم القدس العالمي بالاستجابة للدعوة الحكيمة من الخميني يظهر مدى استجابة الشعوب العربية و الاسلامية للقضية الفلسطينية .واضاف في تغريدة له على تويتر ” ان مدى تمسك تلك الشعوب بنهج المقاومة الذي يتزايد ويتسع من خلاله املنا باستعادة الحقوق المسلوبة وتحرير القدس السليب وتحرير […]

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