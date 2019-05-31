التعليم العالي تطلق الاجازات الدراسية خارج العراق لسنة 2020

2019/05/31 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العمل بنظام الإجازات الدارسية خارج العراق للسنة الدراسية 2020/2019.وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور أمجد عبد النبي ألسواد، في بيان ” ان وزير التعليم العالي الدكتور قصي السهيل وافق على رفع حالة التريث بالإجازات الدراسية خارج البلاد للاختصاصات العلمية والانسانية.ودعا المدير العام الوزارت والجهات غير […]

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