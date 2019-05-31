2019/05/31 | 13:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت مديرية الشؤون الداخلية، الجمعة، تفاصيل قضية العمال البنغاليين الذين سيطرت عليهم سيطرة للاتجار بالبشر في منطقة الكرادة وسط بغداد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تكشف تفاصيل قضية العمال البنغاليين في الكرادة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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