الداخلية تكشف تفاصيل قضية العمال البنغاليين في الكرادة

2019/05/31 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية الشؤون الداخلية، الجمعة، تفاصيل قضية العمال البنغاليين الذين سيطرت عليهم سيطرة للاتجار بالبشر في منطقة الكرادة وسط بغداد.

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