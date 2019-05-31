عمليات بغداد تعتقل عدد من المطلوبين بينهم مطلق نار احتفالا بنجاح احد ابناءه

2019/05/31 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت القيادة، في بيان تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، ان" قوة من اللواء الرئاسي الثاني تمكنت من اعتقال متهم ضمن منطقة المعامرة، لقيامه بإطلاق النار في الهواء احتفالاً بنجاح أحد الطلبة". وفي غضون ذلك، اشارت عمليات بغداد الى ان "قواتنا الأمنية في لواء المشاة (24) واللواء الرئاسي الثاني وبالاشتراك مع مفرزة من الامن الوطني، تمكنت من اعتقال متهمين اثنين وفق المادة 4/إرهاب أحدهم في منطقة/ الدورة والأخر ضمن مناطق غربي بغداد".وأضاف، ان" كما تمكنت قوة من اللواء الثالث/ الفرقة الاولى شرطة اتحادية من اعتقال (4) متهمين في شارع السعدون، ضبط بحوزتهما كمية من الحبوب المخدرة".انتهى..م.ر

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