الأعرجي يعد البيان الختامي لقمة مكة ضوء أخضر لشن الحرب على ايران

2019/05/31 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اعتبر نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الأعرجي، اليوم الجمعة، البيان الختامي للقمة العربية الطارئة، بأنه “ضوء أخضر” لأمريكا لشن الحرب على ايران.وقال الأعرجي في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، ان “البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في مدينة مكة، كان بمثابة الضوء الأخضر للولايات المتحدة لشن حربها على الجمهورية الاسلامية الإيرانية”.واضاف “رفض العراق ...

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