كركوك.. حرق أكثر من ألف دونم لمزارع كرد وإتهام للعرب

2019/05/31 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ قال مواطنون من ناحية سركران ذات الغالبية الكردية في محافظة كركوك، قيام عدد من العرب الساكنين في قرية بلكانة التابعة للناحية قبل ظهر اليوم الجمعة، بإحراق محاصيل المزارعين الكرد.من جهته، افاد عضو مجلس الناحية، بدرالدين شمس الدين، في تصريح صحفي بأن “العرب الذين يسكنون في قرية (بلكانة) قاموا بإحراق محاصيل ومزارع […]

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