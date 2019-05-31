الحشد الشعبي ينقذ (250) دونما من المحاصيل الزراعية بإخماد حريق قام به داعش غربي الانبار

2019/05/31 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن معاون قائد عمليات قاطع الأنبار للحشد احمد نصر الله إخماد حريق قام به داعش في مزارع الحنطة غربي الانبار, فيما اكد انه تم انقاذ (250) دونما من المحاصيل الزراعية.وقال نصر الله في تصريح لموقعنا ان "الحشد الشعبي في قاطع عمليات الانبار تمكن من انقاذ (250) دونما من المحاصيل الزراعية وذلك بالسيطرة على حريق (مفتعل) ...

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