2019/05/31 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلية الاعلام الأمني تعلن اعتقال اشخاص اساءوا للجيش بمقطع فيديو

أعلنت خلية الإعلام الامني، اعتقال الأشخاص (الجنود) المسيئين

لسمعة الجيش العراقي.

وذكر بيان للخلية، ان "مديرية الاستخبارات العسكرية تعتقل الاشخاص

الذين اسأوا لسمعة الجيش العراقي من خلال مقطع فديو مسرب على مواقع

التواصل الاجتماعي بعد صدور توجيهات من قبل رئيس اركان الجيش".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الاعلام الأمني تعلن اعتقال اشخاص اساءوا للجيش بمقطع فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الاعلام الأمني تعلن اعتقال اشخاص اساءوا للجيش بمقطع فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).