2019/05/31 | 14:11

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قائد عمليات كركوك يتعهد بإلقاء القبض على المتسببين في التفجيرات الإرهابية

اكد قائد عمليات محافظة كركوك اللواء الركن سعد حربية، أن القوات

الأمنية العراقية باستطاعتها المسك بزمام الأمور في داخل مدينة كركوك

وخارجها.وقال حربية في تصريح صحفي ": نأسف لسقوط عدد من الضحايا خلال

الانفجارات، وستعمل القوات الامنية على القاء القبض على من قام بهذه

الاعمال النكراء"، مبيناً أنه "لا يوجد منع للتجوال ولكن يجب ان يكون

هنالك تعاون من المواطن، فالشوارع مفتوحة امام المارة والعجلات".واضاف "ان الوضع الامني في كركوك يختلف عن جميع المحافظات، وأن القوات

الامنية لها القدرة الكاملة على المسك بزمام الامور سواء في داخل

المدينة او خارجها، كما توجد لدينا خطط أمنية لمدينة كركوك وعلى

مسافات متساوية مع الجميع".ومساء أمس الخميس ، هزت ستة تفجيرات مدينة كركوك، ما أسفر عن مقتل

وإصابة عدد من المدنيين وعناصر القوات الأمنية.

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