محافظ بغداد فلاح الجزائري: تثبيت المحاضرين المجانيين بات على وشك الانتهاء – تقرير

2019/05/31 | 14:11

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المحاضرون المجانيون يدخلون في اهتمامات حكومية من اجل تثبيتهم في ملاك وزارة التربية العراقية في الفترة التي ستكون بعد عيد الفطر بوقت قريب، اذ صرح محافظ بغداد فلاح الجزائري بان الامر بات على وشك الانتهاء وان الدرجات الوظيفية ستوزع.

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