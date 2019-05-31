الاستخبارات العسكرية تعتقل الاشخاص الذين اساءوا لسمعة الجيش العراقي من خلال مقطع فيديو مسرب

2019/05/31 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت مديرية الاستخبارات العسكرية ،اليوم الجمعة، الاشخاص الذين اساءوا لسمعة الجيش العراقي من خلال مقطع فديو مسرب على مواقع التواصل الاجتماعي .

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