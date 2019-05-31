خلية الإعلام الأمني تكشف نسبة الأخبار الكاذبة لـ”داعش”

2019/05/31 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشفت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن نسبة الأخبار الكاذبة لتنظيم “داعش” الإرهابي.وذكرت الخلية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “خلية الإعلام الأمني تابعت الأخبار اليومية التي تصدرها عصابات داعش الأرهابية للفترة من ٢١ ولغاية ٢٧ أيار 2019 ووجدت ٥٩ % من هذه الاخبار كاذبة”.وأضافت أن “النسبة المتبقية من

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