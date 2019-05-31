اعتقال جنود هزوا الموصل بحادثة

2019/05/31 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اعتقال "الاشخاص الذين اساءوا لسمعة الجيش العراقي من خلال مقطع فيديو مسرب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور توجيهات من قبل رئيس اركان الجيش".

يشار الى ان الفيديو كان يظهر جنوداً بينما كان يتفاخرون بـ"اغتصاب" طفل وأمه في الموصل.

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