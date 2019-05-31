فصيل مسلح يهدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

2019/05/31 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وجه فصيل مسلح رسالة تهديد بالقتل الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بسبب موقفه من الصراع الأميركي الإيراني.

وقال المستشار القانوني لمجلس النواب صباح الكربولي في تصريح صحفي، اليوم ان "الحلبوسي تلقى رسالة تهديد تحمل شعار (كتائب حزب الله العراق)، وتطالبه باتخاذ موقف سياسي معين من الأزمة بين واشنطن وطهران"، بحسب موقع راديو سوا.واضاف، ان "رئيس البرلمان قام بإبلاغ بعض الشخصيات السياسية بمضمون هذه الرسالة للتحقق منها".من جهته اكدت قناة العربية نقلا عن مصادر لم تسمها، ان "رسالة التهديد التي تحمل ختم وشعار حزب الله العراق، تم ايصالها من خلال اعتراض سيارة سكرتير الحلبوسي في إحدى شوارع العاصمة بغداد والطلب منه تسليم الرسالة بشكل شخصي لرئيس مجلس النواب".ولم يصدر حتى الآن أي موقف حكومي أو سياسي أو رد من الفصيل المسلح المتهم بإرسال التهديد لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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