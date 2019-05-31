العبادي يعلن تنازله وانسحابه من جميع المواقع القيادية في حزب الدعوة

2019/05/31 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن رئيس الوزراء السابق زعيم تحالف النصر حيدر العبادي، تنازله وانسحابه من جميع المواقع القيادية في حزب الدعوة، داعيًا إلى إجراء مراجعة وتجديد في هيكلة حزب الدعوة.

وقال العبادي في رسالة موجهة لحزب الدعوة، إنه "على أعتاب عقد مؤتمر الدعوة القادم، أجد نفسي ملزمًا بأن أخاطبكم تأدية لمسؤوليتي الشرعية والوطنية، فالدعوة تراث وفكر وعمل وتضحية وأهداف كبرى، وتحتاج لنكران الذات، والتضامن والتجديد لتواصل مسيرتها لقيادة التحولات الكبرى ببلدنا".وأوضح العبادي أنه "ليست هناك تجارب سياسية مجتمعية معصومة، والمهم المراجعة والتصحيح، والأهم الإصرار على المواصلة بوعي وتخطيط والتزام وفق قواعد المسؤولية والجهوزية".وتابع العبادي "أدعو إلى مراجعة نقدية، وتجديد بالخطاب والهيكلة، وأدعو إلى المواصلة بإرادة جماعية متناغمة، وإلى ضخ دماء جديدة في جميع مفاصل (الدعوة) وبالذات القيادية منها، واستنادًا لذلك، فإني أعلن تنازلي وانسحابي من جميع المواقع القيادية بالحزب وأن أبقى جنديًا لخدمة المسيرة".

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