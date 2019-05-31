قوة امنية تصيب ارهابي خلال عملية دهم وتفتيش جنوب قضاء بلد في محافظة صلاح الدين

2019/05/31 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصابت قوة من اللواء 43 في الحشد الشعبي, اليوم الجمعة, إرهابيا خلال عملية دهم وتفتيش جنوب قضاء بلد في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لاعلام الحشد ، ان "قوة من اللواء 43 في الحشد الشعبي نفذت عملية دهم وتفتيش لملاحقة فول داعش في منطقة تل الذهب جنوب قضاء بلد ما اسفر عن إصابة إرهابي بجروح فيما فر الآخرون بالهروب الى منطقة مجهولة".

وأضاف، ان "العملية انطلقت بناء على ورود معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود تحركات لعناصر إرهابية ضمن قاطع المسؤولية".

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