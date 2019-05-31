اعتقال مطلق عيارات نارية بحفل تخرج طالب جنوبي بغداد

2019/05/31 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت قوة أمنية، متهماً خلال حفل طالب بنجاحه جنوب يالعاصمة بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد ان "قـــوة من اللواء الرئاسي الثاني اعتقلت متهماً ضمن منطقة المعامرة".

وأوضح ان الاعتقال جاء "لقيام المتهم بإطلاق النار في الهواء احتفالاً بنجاح أحد الطلبة".

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